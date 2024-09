Chiquinho Brazão recorre contra cassação, e CCJ vai analisar na segunda

As provas coletadas, tanto por esse colegiado quanto no curso do processo criminal, são aptas a demonstrar que o representado tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo.

Jack Rocha (PT-ES) no parecer favorável à cassação do mandato de Brazão

Relator do recurso disse que vai analisar o caso no final de semana. O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) disse ter tomado conhecimento da relatoria na manhã desta sexta (20). "Ainda não tenho opinião formada, mas acredito que seja decidido na segunda", afirmou.

Se a CCJ rejeitar o pedido, a cassação será analisada pelo plenário da Câmara. Brazão perde o mandato se a decisão do Conselho de Ética receber os votos da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257.

Análise no plenário deve acontecer após a eleição municipal. Não há previsão de sessão no plenário da Câmara nos próximos dias por conta da campanha eleitoral. Os trabalhos legislativos devem retomar após o primeiro turno, que acontece no dia 6 de outubro.