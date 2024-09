'Inconstitucional', diz Sâmia sobre detenção de Glauber após protesto no RJ

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) classificou como "inconstitucional" a detenção do também parlamentar Glauber Braga (PSOL-RJ), que foi levado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro à delegacia após apoiar um protesto de estudantes da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Durante o UOL News desta sexta-feira (20), Sâmia disse que já acionou o STF e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que contatou as autoridades do estado sobre o caso.