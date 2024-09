José Padilha: Musk, quase trilionário, não se preocupa com X no Brasil

As reviravoltas e desgastes da rede social X no Brasil, incluindo os bloqueios de bens, não parecem estressar o bilionário Elon Musk — que deve se tornar o primeiro trilionário da "história da humanidade", afirmou o comentarista do UOL News José Padilha, na sexta-feira (20), com base em um relatório da consultoria Connect Academy.

Só não sei se o dinheiro está doendo nele, porque saiu aqui que ele será o primeiro trilionário da história da humanidade. Não sei se ele está preocupado com quanto dinheiro ele faz ou perde no Brasil.

José Padilha

Enquanto isso, a rede continua bloqueada no país pela falta de um representante legal. A advogada que teria essa função desistiu do cargo antes mesmo de ser oficialmente anunciada, aponta reportagem da Reuters.