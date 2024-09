Governo demite por abandono de posto agente da Abin que atuou com Tarcísio

O processo foi aberto na Casa Civil em julho, com recomendação de demissão pela Corregedoria da Abin, segundo o UOL apurou. De acordo com o portal ICL Notícias, Paiva teria ainda participado da chamada "Abin paralela", sob a gestão de Alexandre Ramagem na agência, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Na campanha e no ministério de Tarcísio

O processo de abandono de cargo retoma à campanha de Tarcísio, em 2022. Segundo o UOL apurou, Paiva teria ficado quase três meses trabalhando na equipe do Republicanos, após a saída do ex-ministro do governo Bolsonaro para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, sem a devida autorização da Abin.

Na campanha, ele foi o responsável por tentar evitar a publicação de vídeos do tiroteio que interrompeu uma agenda e acabou com um morto. Como o UOL apurou à época, Tarcísio não era o alvo dos disparos.

"Tem que apagar", afirmou Fabrício ao cinegrafista após a confusão. "Essa imagem que você filmou aqui também. Mostra o pessoal saindo, tem que apagar essa imagem. Não pode divulgar isso, não", revelou o jornal Folha de S. Paulo. À época, a Abin confirmou, por meio de nota, que ele estava de licença não remunerada "para tratar de interesses particulares".

Paiva e Tarcísio começaram a trabalhar juntos em 2019. De acordo com currículo profissional do agente publicado pela Abin, ele tirou licença da agência em junho daquele ano para assumir a Coordenador-Geral de Pesquisas e Informações Estratégicas da Secretaria-Executiva do Ministério da Infraestrutura, sob o hoje governador.