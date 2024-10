Cármen Lúcia defende regulação das redes: 'Cabresto digital nos desinforma'

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, defendeu nesta sexta-feira (4) a regulação das redes sociais no Brasil ao afirmar que as plataformas digitais impõem um "cabresto digital" que desinforma a população.

O que aconteceu

Cármen discursou sobre o perigo das redes sociais para a democracia em encontro com convidados internacionais às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. A ministra alertou para a manipulação de massas ocorrida no meio digital, com a propagação de desinformações que limitam o poder de escolha dos eleitores, daí a pecha de "cabresto digital" suscitada por ela.