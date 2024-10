Lula mira 2º turno e recebe candidatos fora da agenda em Brasília

Os eventos podem ser parte da campanha ou institucionais. A avaliação do governo é que, mesmo que não vá a eventos eleitorais propriamente ditos, só a presença do presidente já reforça as chapas interessadas, em especial em cidades onde ele venceu em 2022, como Fortaleza e Natal.

Os compromissos já começam hoje. O presidente deve ir a Fortaleza nesta noite, onde deve se encontrar com Evandro Leitão (PT), nome da aliança com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana. Oficialmente, ele vai à capital cearense para eventos de infraestrutura e educação nesta sexta (11).

A capital cearense é a maior cidade em que o PT lançou candidato. Lula participou do lançamento da candidatura de Leitão, única a ele ir fora de São Paulo, e, com alguns reveses, se tornou um norte para o partido sobre as eleições deste ano. Se retomar uma capital tão relevante, a situação é atenuada. Se perder para o bolsonarista André Fernandes (PL), o pleito de 2024 pode ser considerado um desastre para o PT.

Depois, vai para Belém, onde participa do Círio de Nazaré no sábado (12). Ele participaria ainda de um evento ligado à COP30, realizada na capital paraense em 2025, no fim da tarde de sexta, mas foi cancelado.

No segundo turno, ele vai apoiar o candidato do governador Helder Barbalho (MDB) em Belém. Próximo ao governo, Barbalho lançou o deputado estadual Igor Normando (MDB-PA) contra o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), apoiado pelo PT, que acabou em terceiro. Ele vai para o segundo turno contra o também bolsonarista Delegado Élder Mauro (PL-PA).

Só do PT, são 13 segundos turnos, incluindo quatro capitais. Além de Fortaleza e Cuiabá, o partido disputa em Natal, com a deputada Natália Bonavides (PT-RN), e em Porto Alegre, com a deputada Maria do Rosário (PT-RS). Está prevista uma visita do presidente na capital gaúcha na semana que vem para reinaugurar o Aeroporto Salgado Filho.