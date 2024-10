Sem citar Musk, Lula provoca: 'Aqui é Brasil' na volta do X

O presidente Lula (PT) voltou a usar o X (antigo Twitter) nesta quinta (10).

O que aconteceu

Lula fez uma provocação. Sem citar o bilionário Elon Musk, dono da rede social, postou "Aqui é Brasil", com uma bandeira, em referência à volta da plataforma.

O X foi desbloqueado no Brasil na última terça-feira (8). O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a liberação após o pagamento de mais de R$ 28,6 milhões em multas e após a empresa cumprir todas as ordens do ministro.