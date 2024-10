Moraes prorroga investigação e manda ouvir delegada em caso de ex-assessor

A investigação da PF apura a suspeita de vazamento das informações do aparelho de Tagliaferro. Diálogos revelados pela Folha de S.Paulo entre ele e outros integrantes dos gabinetes de Moraes expuseram a atuação fora do rito para produzir, sob a encomenda do ministro, relatórios de informações sobre postagens de investigados. Estes mesmos relatórios foram utilizados para embasar investigações em andamento no STF.

Moraes autorizou cópia de documentos e depoimento de delegada que devolveu aparelho. A PF também quer que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo encaminhe cópia do auto de prisão e do boletim de ocorrência por violência doméstica registrado contra Tagliaferro. Segundo a PF, ele teve seus dados alterados. Por fim, o delegado da PF quer ouvir a delegada Jaqueline Menon, da Polícia Civil de São Paulo, que devolveu o aparelho a Tagliaferro após ele ser solto. O celular foi entregue na delegacia de Franco da Rocha, na Grande SP, local diferente de onde ele foi preso.

Apreensão incomum

PF já ouviu policiais que atenderam ocorrência no dia da prisão. Até o momento, já foram ouvidos a delegada da Polícia Civil que estava no plantão, o escrivão que a acompanhou e o guarda municipal cedido à delegacia de Caieiras, na capital paulista, onde Tagliaferro foi preso. Todos afirmaram que não é comum a apreensão de aparelho celular em casos de violência doméstica, como ocorreu com o aparelho do ex-assessor de Moraes.

Celular foi enviado a outra delegacia. Segundo a delegada que tomou o depoimento de Tagliaferro no dia, Luciana Raffaelli Santini, não foi necessário apreender o aparelho celular dele, pois já havia indícios suficientes para a prisão. Ela, porém, solicitou que o aparelho fosse levado à delegacia de Franco da Rocha depois que recebeu um telefonema de outro delegado da Polícia Civil, chamado José Luiz Antunes, pedindo que o aparelho fosse levado para lá, onde ele atua. Como um amigo de Tagliaferro já havia deixado a delegacia de Caieiras com o aparelho, coube ao guarda civil lotado em Caieiras, chamado Vander Almeida, ir atrás dele e pegar o aparelho para levar à outra delegacia.

Almeida relatou à PF ter estranhado a situação. Ele afirmou, porém, que apenas cumpriu o pedido da delegada, sem questionar. O escrivão que acompanhou a situação na delegacia de Caieiras também afirmou à PF ter considerado a situação "atípica", mas que acreditou que a preocupação com o aparelho era para que ele fosse preservado, uma vez que Tagliaferro era servidor público lotado em Brasília. Já a delegada que solicitou que o celular fosse buscado disse que só repassou o pedido do colega e que não sabia o que seria feito com o aparelho. A PF ainda não ouviu o delegado José Luiz Antunes.