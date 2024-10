PF prende assessor de deputado em operação contra espionagem de autoridades

Assessor tinha acesso "privilegiado". De acordo com as investigações, Daniel Lemos recebia conteúdos de desinformação produzidos pela organização criminosa e os disseminava, valendo-se de seu acesso ao Parlamento. Segundo a PF, o material também era enviado a estrangeiros, para induzir as pessoas a erro. Mesmo após a desarticulação do grupo, ele continuou difundindo notícias falsas por meio de redes sociais, aponta a investigação.

Grupo cometia crimes, aponta a PF. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio.

Outro lado

Em nota, deputado afirmou ter exonerado imediatamente o servidor. Pedro Jr. disse não compactuar com nenhuma irregularidade e ter exonerado Daniel assim que tomou conhecimento da prisão dele. Confira a íntegra da manifestação abaixo: