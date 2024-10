André Mendonça manda encerrar inquéritos contra Cláudio Castro no STJ

Entre os depoimentos anulados, está o do empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, que disse ter financiado a campanha de Castro à Assembleia do Rio. Segundo ele, Castro teria recebido propinas em contratos da Prefeitura do Rio.

Defesa do governador disse receber a decisão "com alívio". Para o advogado Daniel Bialski, o STF reconheceu "as diversas ilegalidades e abusos nas espúrias investigações" contra Castro.