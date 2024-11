36 horas semanais e 4 dias de trabalho: o que diz PEC do fim da escala 6x1

Iniciativa encampada por Érika Hilton é baseada em proposta do vereador eleito do PSOL. Rick Azevedo foi o vereador mais votado da sigla neste ano e vai ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. Ele ganhou notoriedade nas redes como fundador do Movimento Vida Além do Trabalho, que defende o fim da escala 6x1.

Discussão nas redes

Deputado mais votado do país em 2022, Nikolas Ferreira (PL-MG) vem sendo cobrado em suas redes sociais por ter se manifestado contra a PEC. "Votei em você. Trabalho na escala 6x1 e fiquei muito decepcionado com sua posição nesse tema", afirmou um seguidor em uma postagem no Instagram de Nikolas.

Contrário à PEC, o vereador Rubinho Nunes (União), da Câmara de São Paulo, também sofreu críticas. "Você poderia defender isso, na prática, trabalhando 6 dias por semana. Para os outros, vale. Para você, só moleza", disse um seguidor.

Apoio de parlamentares de esquerda. Nomes como Reginaldo Lopes (PT-MG) e Guilherme Boulos (PSOL-SP) declararam apoio à proposta. "Já passou da hora de o país adotar uma redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas e esse deve ser o centro de um governo popular. O Brasil tem que adotar um modelo de 4x3 ou 5x2, sem redução de salário", disse o deputado petista, em publicação no X.

Somente um deputado do PL assinou a proposta até agora. Fernando Rodolfo (PL-PE) disse que é "hora de repensar o modelo de trabalho no Brasil". Outro parlamentar, o senador Cleitinho (PL-MG), se manifestou favoravelmente à redução de jornada de trabalho e foi elogiado em suas redes sociais.