Perdeu eleição em PE: quem é ex-ministro sanfoneiro que 'colou' em Trump

Veterinário, empresário e sanfoneiro, Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo e fiel apoiador de Bolsonaro, participou de um evento com o presidente eleito Donald Trump, nos EUA, para traçar estratégias de fortalecimento da direita no Brasil, buscando alinhar ações com o retorno do ex-presidente americano.

Quem é o ex-ministro

A frase "4 dias para planejar 2 anos" foi usada por Machado Neto ao detalhar a viagem com Eduardo Bolsonaro e seu filho ao evento de Trump em Mar-a-Lago. Durante esses quatro dias, eles discutiram estratégias políticas para a direita no Brasil, com foco nos próximos anos e no fortalecimento da base bolsonarista no país.

O ex-ministro do Turismo é natural de Recife, Pernambuco, e tem formação em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Mas foi no setor do turismo, como empresário, produtor de eventos e músico, que atuou por mais de 30 anos.