Agro e cientistas se unem em oposição a venda de fazenda em Campinas

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento realiza estudos para avaliar a viabilidade de venda de áreas pertencentes à pasta. Somente após a conclusão deste levantamento é que será definida qual ação será tomada. Toda e qualquer decisão tem como premissa garantir que as áreas de pesquisa em andamento sejam preservadas, modernizadas e valorizadas e serão tomadas em conjunto com a diretoria dos institutos e coordenadorias estaduais. A Secretaria reforça que áreas que possuem pesquisa em andamento não serão objeto de alienação ou desmembramento e que a Pasta mantém diálogo aberto com entidades, associações e com as partes relacionadas à questão.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em nota enviada ao UOL

Com a venda do IAC, Tarcísio nega a ciência, nega a economia, e - pasmem! - nega a relação entre ambas; nega também a histórica de um Estado e de um País cuja identidade se constitui em grande parte a partir da cultura do café.

Associação de Docentes da Unicamp, em nota de repúdio à possível venda

Vale destacar que o café da Colômbia, que é uma referência no mercado internacional, é fruto das pesquisas do IAC. O Instituto faz um trabalho grandioso, que precisa ser preservado. Temos expectativa de que o governador reveja essa proposta.

Tirso de Salles Meirelles, presidente da Faesp

Tenho certeza que as áreas utilizadas pelo IAC em pesquisas serão mantidas pelo governo.

Rafa Zimbaldi (Cidadania), deputado estadual