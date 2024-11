Chamado de 'fraco', governador do Rio rebate ex-aliado: 'Menino Robin'

É por causa disso, afirmou o deputado, que a candidatura de Paes seria inevitável em 2026. "Eduardo vai enfrentar um dilema pessoal [porque] a família é contra, o peso de ser governador é grande. Mas não vai ter alternativa: terá que ser candidato. Não falo só por ser presidente do PSD e próximo a ele por tantos anos. Parto do diagnóstico dos principais problemas do estado: segurança pública e o problema fiscal", afirmou. Paes nega intenção de deixar o mandato de prefeito no meio para concorrer ao governo.

O eterno menino Robin - também vídeomaker nas horas vagas - , que sempre viveu atrás do Batman, voltou a aparecer. De expurgado pelas urnas em 2016, vetado em 2022 para ser ministro e, agora, abandonado no altar em 2024, ele surge como um ventríloquo em busca de sobrevida. pic.twitter.com/qsGd7jsZa5 -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) November 11, 2024

As provocações de Castro

Ao falar que Pedro Paulo é "videomaker", Castro fazia referência a um vídeo íntimo do deputado. De acordo com o Estadão, a filmagem —que não veio a público— teria motivado sua desistência de concorrer a vice prefeito do Rio na chapa de Paes este ano. Segundo o deputado, o vídeo poderia ser explorado por adversários durante a campanha eleitoral.

Castro também provocou o parlamentar sobre ter sido "expurgado das urnas". Em 2016, Pedro Paulo ficou em terceiro na corrida pela prefeitura do Rio. Questionado na entrevista de hoje, ele disse que ainda tem o sonho de ser prefeito.

Sobre o veto "em 2022 para ser ministro", Castro se referia ao fato de ele ter sido cotado por Lula (PT) para um cargo na Esplanada dos Ministérios. Após vencer a eleição presidencial, o petista analisou empossar Pedro Paulo como um dos indicados do PSD, mas ele acabou preterido.