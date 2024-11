Deputado do PL apoia PEC da escala 6x1: 'Se vem da esquerda, não apoiarei?'

Fernando Rodolfo (PL-PE), único deputado federal do PL a votar, até o momento, favoravelmente à discussão de uma PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, afirmou ao UOL News que o intuito de sua posição foi para poder debater o texto no Congresso, mesmo com discordâncias ideológicas com a autora da proposta, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

O parlamentar disse que quer propor que o texto avance para uma jornada 5x2 em vez da escala 4x3 proposta por Hilton, já que, com essas mudanças, a PEC teria mais chances de avançar na discussão na Câmara. Outros nomes do PL, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), vêm sendo pressionados sobre a falta de posição sobre a matéria.

Em entrevista ao UOL News 1ª edição, a deputada afirmou que já tem mais de cem assinaturas e que a PEC deve alcançar às 171 necessárias para ser apresentada à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ainda esta semana.