Ministro diz que escala 6x1 tem de ser negociada em acordos coletivos

A posição de Marinho recebeu críticas nas redes sociais de apoiadores e do idealizador do projeto e vereador eleito no Rio, Rick Azevedo. "É inconcebível que Vossa Excelência não esteja ciente das pressões comerciais que distorcem muitos desses acordos sindicais. Ignorar que a escala 6x1 precisa de regulamentação séria e independente é desrespeitar a realidade da classe trabalhadora", escreveu.

A PEC que quer extinguir a escala 6x1 foi apresentada em maio pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Segundo a parlamentar, em entrevista ao UOL News, a proposta ultrapassou 100 assinaturas e deve ter o número necessário ainda esta semana para avançar na Casa.

A proposta diz que a jornada de trabalho no Brasil ultrapassa os "limites razoáveis". Qualidade de vida, saúde, bem-estar e relações familiares são alguns dos pontos citados e, caso haja redução na jornada de trabalho, os trabalhadores podem ter mais tempo de lazer, menos estresse, fadiga, problemas de saúde e acidentes de trabalho, afirma o texto apresentado pela deputada.

O modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. É uma escala que só atende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando, vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalho em nosso país.

Erika Hilton (PSOL), em entrevista ao UOL News

Apelos nas redes sociais

O tema movimentou as redes sociais no fim de semana e ficou em primeiro lugar nos assuntos amis comentados pelos usuários do X (ex-Twitter). O movimento VAT (Vida Além do Trabalho), liderado por Rick Azevedo, conseguiu mais de 1,3 milhão de assinaturas em uma petição online em defesa da proposta.