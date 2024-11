Lula diz vetar celulares em seu gabinete: 'não sabemos se estão gravando'

Isso aqui [o celular] não é seguro mesmo quando está desligado. A nossa segurança é não deixar celular entrar aonde não deve entrar.

Lula, em entrevista

O mandatário ainda afirmou que ninguém pode ligar para ele às 13h porque é o seu horário de almoço. Ele comentou que também não deseja receber ligações enquanto está no banheiro ou após às 21h.

Não adianta o cara me falar: 'Presidente, o senhor está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você?'. Faça. Eu não vou pedir para não fazer. Faça. Sabe, 23h [e uma pessoa diz]: 'presidente, o senhor sabe quem morreu?'. E daí? Por que eu quero saber que o cara morreu 11 horas da noite? Eu não vou poder fazer nada. Deixa para me ligar às 8h, sabe? Porque aí eu vou poder tratar, ir para o enterro.

Ele acrescentou que a esposa, a socióloga Rosângela da Silva, vive o dia inteiro no celular, afirmando, pouco tempo depois, sentir "pena das pessoas que passam o dia todo no telefone". Para o presidente, o uso excessivo de celulares é uma dependência, assim como a dependência química ou alcoólica.

Tem pessoas que não conseguem suspirar sem estar com o celular na mão. O cara levanta às seis horas da manhã com o celular na mão e tem gente que carrega três [aparelhos]. Tem gente que às onze horas da noite está com o celular, à meia-noite está com o celular, vai ao banheiro com o celular, sai do banheiro com o celular. Eu quero saber para que isso? Que bobagem e dependência é essa?

O Brasil está prestes a banir o uso de celular nas escolas. Um projeto de lei com alcance nacional, com votação no Congresso prevista para este ano, deve garantir essa proibição, que passaria a valer em 2025.