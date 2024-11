Nikolas critica texto de PEC contra escala 6x1: 'Terrivelmente elaborado'

Após cobranças nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou o texto que apresenta uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que quer extinguir a jornada de trabalho 6x1 como "terrivelmente elaborado" em um vídeo publicado nesta segunda-feira (11).

O que aconteceu

Nikolas fala em "bizarrice" e diz que texto da proposta apresenta conta errada. O projeto prevê expediente de no máximo quatro dias por semana, oito horas por dia e 36 horas semanais. Uma jornada de oito horas diárias em quatro dias por semana somariam 32 horas semanais, e não 36 horas. O UOL procurou a assessoria de imprensa da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) responsável por apresentar o projeto, mas não teve retorno.

No fim de semana, o deputado foi cobrado nas redes sociais para assinar o texto de apoio a PEC. No vídeo divulgado em suas redes nesta segunda, Nikolas classificou a pressão como "ataque coordenado" e disse que não vai ceder as pressões. Ele afirmou que nenhum outro político foi pressionado a tomar posição no tema. A movimentação nas redes sociais, entretanto, pressionou diferentes políticos, incluindo parlamentares do PT.