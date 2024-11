PEC contra jornada 6x1 ganha reforço do PT e pressiona deputados de direita

Planejamento do Ministério da Fazenda previa esforço especial do partido em relação a pautas do tipo após eleições municipais. O resultado da disputa, que teve o Centrão como principal vencedor, só aumentou a urgência da discussão. "A gente precisa mostrar as ações do governo para essas pessoas", disse Jara.

A percepção é de que, com novas tecnologias, se desligar do trabalho se tornou mais difícil para todos e ainda mais para quem trabalha seis dias por semana. Com isso, a proposta que reduz a jornada é vista como um aceno importante aos trabalhadores, com quem o PT entende que precisa fortalecer vínculos.

A gente precisa mostrar as ações do governo para essas pessoas também. São pessoas que melhoraram de vida, mas que não viram seu poder de comprar aumentar e precisam dessa resposta por parte do estado, que deve mostrar que elas não foram esquecidas.

Camila Jara (PT-MS), deputada federal

Toda pauta que dialoga com os problemas da classe trabalhadora está ligada à essência do PT, que é o partido dos trabalhadores. A redução da jornada de trabalho é um tema importante hoje porque as pessoas estão trabalhando muito e isso tem gerado impacto na saúde física e mental de todos.

Juliana Cunha (PT-SP), deputada federal

O que diz o texto

PEC reduz de 44h para 36h por semana o limite máximo de horas semanais trabalhadas. Segundo Erika, o formato atual não permite ao trabalhador "estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira".