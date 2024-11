PF prende no Paraná condenado pelo 8/1 que havia fugido para a Argentina

Moacir foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 17 anos de prisão, em outubro do ano passado. Ele responde pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ele também tem que pagar multa de R$ 30 milhões por danos morais coletivos em conjunto com os demais condenados pelos ataques golpistas.

Em dezembro de 2023, Alexandre de Moraes liberou Moacir para frequentar igreja. O homem estava em liberdade provisória e cumpria medidas cautelares que o impediam de deixar a cidade de Cascavel, ficar fora de casa à noite e aos finais de semana e ainda o obrigavam a usar tornozeleira eletrônica. Mas havia pedido autorização para ir a um culto evangélico na cidade, que ocorria às quintas-feiras, sábados e domingos, das 20h às 22h.

A defesa de Moacir ainda não se manifestou. O UOL entrou em contato com a advogada Shanisys Martins Massuqueto Virmond Butenes, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.