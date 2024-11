Tales: Tarcísio imita Nunes e junta dinheiro para obras de olho na eleição

Provavelmente, esse é o plano do Tarcísio com essas privatizações: conseguir dinheiro para as obras que ele vai soltar para sua reeleição ou, se Lula for mal no governo, para a campanha presidencial. Tales Faria, colunista do UOL

Tales mostrou-se receoso quanto às privatizações previstas na área social e considera haver um exagero por parte do governador de São Paulo nesta área.

A verdade é que Tarcísio está imitando uma estratégia que teve sucesso na Prefeitura de São Paulo, na reeleição de Nunes. Pode ser que dê certo. É problemático porque está entregando, na bacia das almas, muita coisa.

Não sei se na área social deve-se entregar tanto assim. Aparentemente, há um exagero aí, mas há uma preocupação clara com o momento eleitoral, como fez Nunes. Tales Faria, colunista do UOL

