Reinaldo: Moraes relata inquérito em que é vítima? Bandido não indica juiz

As acusações de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tem interesses próprios no inquérito sobre o golpe e, por isso, deveria ser impedido de conduzi-lo são indecentes, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quarta-feira (20).

Ele lembrou que um dos argumentos é o Artigo 252 do Código de Processo Penal, segundo o qual um magistrado não pode ser juiz de uma causa que seja também do seu interesse.