Professor: Adesão militar faz de 'plano do Cebolinha' tentativa de golpe

O apoio das Forças Armadas ao plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes configura uma tentativa de golpe e, por isso, deve ser tratado como um crime, afirmou o professor de Direito Penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Davi Tangerino em entrevista ao UOL News de quarta-feira (20).

Tangerino explicou como o contexto agrava o plano golpista e o coloca como uma prática criminosa. O professor citou a Turma da Mônica para falar de uma ação de baixa gravidade, como os "planos infalíveis" do personagem Cebolinha para derrotar a Mônica.