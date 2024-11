Prefeito de BH, Fuad Noman, é hospitalizado com fortes dores nas pernas

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), 77, deu entrada em um hospital particular, na manhã deste sábado (23), com fortes dores nas pernas.

O que aconteceu

Assessoria de imprensa da prefeitura disse que Fuad está sendo acompanhado por seu médico. Não foi informado se os médicos ainda avaliam a necessidade de internação.

Em julho deste ano, Fuad descobriu um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. O prefeito, que foi reeleito, teve de fazer campanha enquanto tratava a doença. A assessoria da prefeitura não informou se as dores que Fuad apresentou hoje têm alguma relação com o câncer.