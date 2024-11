Kotscho: Defesa quer transformar Bolsonaro em vítima; é inacreditável

A tentativa dos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em transformá-lo em vítima é simplesmente inacreditável, opinou o colunista Ricardo Kotscho na edição do UOL News deste sábado (30).

É inacreditável a estratégia da defesa. Estão transformando o Bolsonaro em vítima, não no inventor do golpe e principal beneficiário, mas em vítima de uma tentativa de golpe dos militares contra ele. Imagina! Eles acham que todo mundo é besta. As 884 páginas do relatório da Polícia Federal deixam claro desde a primeira linha o papel de líder desse movimento golpista do Bolsonaro.