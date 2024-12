Governo Bolsonaro pagou por viagens de engenheiro que questionou urnas

O UOL procurou o atual senador Marcos Pontes (PL-SP) e tenta contato com o engenheiro. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, o ex-ministro confirmou que foi ele quem indicou Rocha ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. "Valdemar perguntou a mim, como ministro de Ciência e Tecnologia, se conhecia alguém que entendia da tecnologia das urnas. O profissional que eu sabia que tinha trabalhado com o desenvolvimento do equipamento era o engenheiro do ITA Carlos Rocha", afirmou.

Instituto Voto Legal

Carlos Rocha é presidente do Instituto Voto Legal. Em novembro de 2021, a entidade foi aberta para atuar no setor de "suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação". A sede do instituto fica localizada em um apartamento no bairro de Jardim Santo Amaro, em São Paulo.

Em 2022, o PL contratou o Instituto Voto Legal para auditar a eleição. Segundo a sigla, a ideia era realizar a fiscalização de todas as fases da votação, apuração e totalização dos resultados da eleição.

No dia 19 de setembro do mesmo ano, Rocha enviou um "relatório de auditoria de conformidade do PL" ao TSE. O documento descreveu "um quadro de riscos elevados de quebra de segurança nos sistemas eleitorais".