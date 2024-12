Eduardo Bolsonaro pede liberdade de foragidos do 8/1 em evento na Argentina

Bolsonaro leva narrativa de perseguição a evento

Ex-presidente se disse perseguido pela Justiça. Ele enviou uma declaração em vídeo ao CPAC Argentina. Ele criticou Alexandre de Moraes, do STF, mas disse esperar que o ministro o libere para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro do ano que vem.

Por ordem de Moraes, Bolsonaro está proibido de sair do Brasil. O ex-presidente teve o passaporte apreendido em uma operação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe, e também foi impedido de se comunicar com outros investigados.