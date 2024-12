Alesp: oposição quer impeachment de Derrite por 'crime de responsabilidade'

Caso do secretário de Relações Internacionais é relembrado por deputados. Envolvido em uma crise que opôs os governos estadual e federal, Lucas Ferraz não foi dispensado por Tarcísio — mas se viu forçado a pedir a própria saída após sofrer "fritura" por parte do governador.

Tarcísio admitiu estar "errado" sobre uso de câmeras corporais, mas disse que mantém secretário. Em agenda na zona leste, o governador disse que Derrite é "estudioso" e negou também a possibilidade de trocas no comando da PM. "Se a diretriz do governo do estado não está chegando com clareza na ponta, ela precisa chegar. E cabe a mim fazer chegar", afirmou.