Aliados de Tarcísio dizem que violência de PMs não afeta atuação de Derrite

Deputados da base aliada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) afirmam que a onda de casos de violência policial não é suficiente para comprometer o trabalho desenvolvido por Guilherme Derrite à frente da Secretaria de Segurança Pública.

O que aconteceu

Aliados veem abusos como "casos isolados". Na opinião dos deputados que apoiam o governador, as situações reveladas pela imprensa nos últimos dias não justificam a demissão de Derrite do cargo. Por outro lado, existe consenso de que abusos aconteceram e práticas precisam ser revistas para evitá-los.

Casos dominaram manchetes no último mês. No domingo (1º), um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul. No dia 20, Marco Acosta foi morto a tiro por um PM na Vila Mariana, zona sul da cidade. No dia 5, um menino foi baleado durante uma operação em Santos. No dia 3, um jovem foi morto com 11 tiros por um PM de folga, também na zona sul.