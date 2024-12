Josias: Eduardo Bolsonaro ameaça o país com uma candidatura à Presidência

Eu acho que a família Bolsonaro e o Bolsonaro não vão querer passar esse bastão facilmente. Eles de fato têm muita popularidade, têm muitos votos, não são os donos da direita como o Pablo Marçal mostrou na eleição municipal de São Paulo, mas eles têm um patrimônio político, vamos dizer assim.

Então, eu acho que usam essas falas, essas alternativas para não deixar, para não animar muitos outros políticos da direita. Se eles admitissem, bom, se Bolsonaro estiver inelegível, então nós vamos apoiar outra pessoa. Eu sou essa outra pessoa. Monica Bergamo, colunista da Folha, durante participação no UOL News.

Josias: Família Bolsonaro ficou 'zonza' com inquérito

A fala do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mostra que a família do ex-presidente ficou "zonza" com as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, acrescentou Josias de Souza.

A Constituição brasileira prevê que o regime democrático é feito de alternância no poder: quem perde reconhece o resultado e passa a faixa. Ele não fez isso, agora não consegue se defender, porque os documentos são muito eloquentes.