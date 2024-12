Novo PAC não tem 'padrões mínimos de transparência', diz ONG

Investimentos públicos destinados via contrato de concessão pública ou por meio de parceria público-privada, que representam cerca de 57% dos investimentos sob o Novo PAC, não estão incluídos nos atuais sistemas de gestão e publicação de informação vinculados ao programa.

Trecho de relatório da Transparência Internacional

Falta interlocução com plano sustentável

O texto cita transição ecológica entre os objetivos do Novo PAC, mas faltam dados. Segundo os pesquisadores, a transparência quanto às metas ambientais, sociais e climáticas dos empreendimentos financiados pelo programa é insuficiente.

Isso pode causar o chamado "greenwashing", argumenta o documento. "Maquiagem verde", em tradução livre, o conceito se refere a medidas corporativas que têm aparência sustentável, mas não são na prática.

Uma medida crucial em termos de riscos climáticos é a inserção da avaliação prévia de impactos ambientais com enfoque no tema das mudanças climáticas, especialmente nos projetos e iniciativas que possuírem alto grau de emissões de gases do efeito estufa ou que causarem significativos impactos para as comunidades locais em matéria de desastres naturais ou por eventos climáticos extremos.

Trecho de relatório da Transparência Internacional

Sugestões para aumentar transparência

O documento faz ainda 12 recomendações sobre como fortalecer o modelo de governança e transparência do programa. Entre eles, se destacam: