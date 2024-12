Pacote fiscal muda clima político, e isenção às igrejas fica para 2025

A bancada evangélica avalia que o projeto de ampliação da isenção de impostos às igrejas não será votado neste ano. O entendimento é que seria inoportuno defender pagar menos tributos num momento em que o governo propõe corte até no salário mínimo para reduzir suas despesas em R$ 70 bilhões.

O que aconteceu

Insistir na proposta poderia prejudicar a imagem da bancada evangélica. A avaliação é de um deputado que ressalta a intenção do Ministério da Fazenda em mudar o indexador do salário mínimo e alterar as regras do BPC (Benefício de Prestação Continuada) —as duas medidas atingem a população mais carente.

O medo dos evangélicos é uma associação a militares e juízes, categorias acusadas de serem privilegiadas. Setores da sociedade reclamam que os trabalhadores bancam aposentadorias precoces e supersalários nas carreiras das Forças Armadas e do Judiciário.