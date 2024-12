Braga Netto nega que tenha coordenado tentativa de golpe e assassinatos

A investigação chegou a descobrir que militares iniciaram a "missão" de matar Moraes. O plano foi interrompido porque a sessão do STF terminou mais cedo que o esperado no dia escolhido.

Outra suspeita que recai sobre Braga Netto é o vazamento da delação de Mauro Cid. Um documento com supostas respostas do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi encontrado na sala do assessor do general.

Na última semana, o pai do ajudante de ordens depôs sobre o assunto. Ele, que também é general, negou que tenha fornecido o conteúdo da delação a Braga Netto.

O cliente não tomou conhecimento do documento que tratou de suposto golpe e muito menos do planejamento de assassinar alguém,

Nota da defesa de Braga Netto