STF tem 63 réus por financiar golpismo, mas casos só miram caravanas do 8/1

Dezenas de outros financiadores já foram identificados, mas não são réus no STF por enquanto. O grupo inclui empresários que bancaram gastos do acampamento em frente ao Exército em Brasília, fazendeiros que forneceram caminhões para os bloqueios em rodovias após as eleições de 2022 e suspeitos de dar apoio financeiro, em dezembro daquele ano, a atos de vandalismo no dia da diplomação de Lula (PT) e uma tentativa de atentado a bomba, ambos na capital federal.

Os processos contra outras frentes da tentativa de golpe estão mais avançados. Na última terça-feira (3), a PGR informou que o Supremo já condenou 229 executores dos atos de 8 de Janeiro (flagrados nos prédios públicos) e 81 incitadores (que mobilizaram a invasão). Outras 500 pessoas, acusadas de crimes mais leves, assinaram acordo para encerrar o processo em troca de medidas alternativas —serviços comunitários e participação em um curso sobre democracia.

09.jan.2023 - Ônibus com manifestantes presos no QG bolsonarista em Brasília após os atos de 8/1 Imagem: Folhapress

O plano 'Copa 2022'

A PF apura se houve apoio financeiro para o plano de matar autoridades após as eleições. A investigação revelou, em fevereiro deste ano, uma "estimativa de gastos" feita em novembro de 2022 entre o tenente-coronel Mauro Cid e o major Rafael de Oliveira, um dos "kids pretos" presos por suspeita de planejar a morte do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de Lula e do vice Geraldo Alckmin (PSB).

O plano dos militares custaria R$ 100 mil. Segundo Cid afirmou em mensagens, o dinheiro serviria para despesas como material, hospedagem e alimentação de militares que seriam deslocados do Rio para Brasília. "Pelo teor do diálogo, seria uma estimativa de gastos para subsidiar, possivelmente, as ações clandestinas, que seriam executadas durante os meses de novembro e dezembro de 2022", afirma o relatório da PF que indiciou o grupo por tentativa de golpe.