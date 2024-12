Sou da Paz: Tarcísio muda discurso, mas mantém secretário pró-letalidade

Guilherme Derrite se elege como deputado em cima da letalidade policial, com o discurso da letalidade policial.

Me parece muito estranho o governador falar que se arrepende, que vai voltar atrás, que os erros foram cometidos, mas manter esse ator que, basicamente, tem como proposta a maior letalidade policial, uma polícia que atue sem controle.

Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz

Para Rafael, não há como levar a sério a fala de Tarcísio enquanto ele mantém um secretário com "foco na ostensividade violenta com falta de controle da polícia militar".

Enquanto Derrite for secretário, não é possível levar a sério esses comentários, essas afirmações do governador. Parece muito mais você colocar panos quentes num momento de crise política, no momento em que a opinião pública está transtornada com esse monte de violências.

Rafael destaca que Derrite já alegou que foi tirado da Rota por "matar ladrão demais" e, com isso, a mudança de tom do governador ficou "estranha".