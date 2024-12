Abuso da PM é fruto do descrédito na Justiça, diz vice de Nunes a site

Hoje você prende uma pessoa e sabe que ela vai ser solta. Quando começa a acontecer isso, as pessoas não acreditam mais na Justiça.

Coronel Mello Araújo, vice-prefeito eleito de São Paulo

Vice eleito vê chance "gigantesca" de policial perder a farda. O coronel comentou o caso do jovem jogado de ponte pelo soldado da PM Luan Felipe Alves Pereira. "Conheço a minha instituição. A Corregedoria é muito forte, bate pesado", afirmou

Casos de violência policial repercutiram

No dia 1º deste mês, um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul da capital paulista durante abordagem. O agente foi preso na manhã de quinta (5) e, segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), será expulso da corporação.

Na quarta (4), uma idosa e seu filho foram agredidos por um policial em Barueri. No dia 20 de novembro, o universitário Marco Acosta foi morto por um PM na Vila Mariana. Em 5 de novembro, um menino foi morto durante uma operação em Santos. Dois dias antes, um jovem foi morto com 11 tiros nas costas por um PM de folga.

São Paulo teve 678 mortes cometidas por agentes de segurança até outubro. Levantamento do UOL com base em dados da Secretaria da Segurança Pública mostra que o número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio de Freitas.