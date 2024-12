Cenas violentas da PM viram obstáculo para ambições políticas de Derrite

Entre PMs, Derrite é visto mais como "influencer" do que como policial. Com mais de 960 mil seguidores, ele tem conta no Instagram desde 2013. De acordo com a plataforma, 51% de sua audiência também acompanha as publicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) —tido como referência ideológica pelo secretário.

Cansaço e abatimento. Durante conversas em Brasília nesta semana, Derrite demonstrou estar cansado e abatido com a crise desencadeada pelos episódios de violência policial. Ele chegou a brincar com aliados que teria uma vida mais tranquila do que a atual se retomasse o mandato de deputado federal na Câmara.

Blindado por Tarcísio

Secretário é blindado por Tarcísio, na opinião de deputados estaduais. Membros da oposição acham que o comportamento do governador após os episódios mais recentes mostra pouca disposição em demiti-lo. Já aliados de Tarcísio não veem motivos para uma eventual dispensa e destacam o custo político envolvido.

Escolha pessoal de Tarcísio, Derrite compõe ala bolsonarista do secretariado. O grupo conta ainda com o coronel da reserva da PM Marcello Streifinger (Assuntos Penitenciários) e Valéria Bolsonaro (Políticas para a Mulher), casada com primo do ex-presidente. Grupo tem menos poder que as alas técnica e política.

Crise na segurança pode provocar mudança na correlação interna de forças do governo. Para o cientista político e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Marco Antônio Teixeira, Tarcísio terá dificuldades na tentativa de se equilibrar entre o bolsonarismo, representado na gestão por figuras como Derrite, e o que ele chama de "kassabismo", simbolizado por Gilberto Kassab.