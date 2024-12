Tarcísio amplia verba da segurança para 2025, mas reduz capacitação da PM

O programa de formação e capacitação da PM prevê, por exemplo, estágios de atualização profissional — para aperfeiçoamento de habilidades e correção de atitudes — e treinamentos de procedimentos táticos de acordo com o manual de conduta da corporação.

Em abril, após o fim da Operação Verão, que deixou 56 mortos na Baixada Santista, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, anunciou o início de um "treinamento ostensivo sobre procedimentos operacionais para aprimorar as abordagens e promover um nivelamento à legislação policial".

Procurada, a SSP não informou quanto investiu nesse tipo de ação ao longo de 2024.

A necessidade de se investir em programas do tipo ficou ainda mais evidente ao longo das últimas semanas, com a exposição de casos recorrentes de violência policial. Na última quinta-feira (5), por exemplo, o soldado Luan Felipe Alves Pereira foi preso suspeito de arremessar um homem de uma ponte, na zona sul da capital paulista. Outros 12 colegas foram afastados de suas atividades.

No mesmo dia, a Justiça de São Paulo mandou prender Vinicius de Lima Britto, que matou com oito tiros nas costas um homem negro que tentava roubar pacotes de sabão de um mercado, também na zona sul. O policial estava de folga quando cometeu o crime. O caso ocorreu em 4 de novembro, mas só foi revelado quase um mês depois com a divulgação de imagens do local.