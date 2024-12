Bolsonaro encontra Valdemar na missa de 7º dia da mãe do presidente do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Valdemar Costa Neto assistiram juntos à missa de sétimo dia de Leila Caran Costa, mãe do presidente do PL, nesta segunda-feira (9), em Mogi das Cruzes (SP). O encontro ocorreu após autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Impedido de manter contato com Valdemar, Bolsonaro foi à missa após liberação de Moraes. O ministro permitiu a presença em "caráter excepcional", já que o ex-presidente foi proibido de ter contato com Valdemar por decisão do STF em fevereiro deste ano. A restrição é para resguardar a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Autorização foi sob a condição de Bolsonaro e Valdemar não conversarem sobre as investigações em curso. Na igreja, eles se sentaram na mesma fileira, mas não um ao lado do outro. Entre eles, havia os deputados estaduais pelo PL André do Prado e Lucas Bove. O vice-prefeito eleito em São Paulo, coronel Mello Araújo, estava ao lado de Valdemar.