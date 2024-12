Lira sinaliza destravar pacote de Haddad, mas quer ação do governo

Após o encontro, Lira convocou alguns líderes para conversar. Na reunião, o presidente da Câmara, sinalizou às lideranças que o governo se comprometeu a cumprir o que a lei das emendas sancionada por Lula.

Pacote de corte de gastos pode caminhar. Aliados do deputado alagoano afirmam que se o governo cumprir o combinado, o ambiente pode melhorar e os relatores das propostas nomeados nos próximos dias. Entre os cotados estão o vice-líder do governo, Rubens Pereira Junior (PT-MA), Dr. Luizinho (PP-RJ) e Mauro Benevides Filho (PDT-CE).

Governo deve fazer gestos para amenizar clima no Congresso. O Planalto deve editar uma portaria para acelerar o pagamento das emendas parlamentares, sobretudo, na modalidade Pix.

Em outra frente, a AGU (Advocacia Geral da União) publicará outra portaria com orientações sobre os pagamentos dos recursos. O documento será destinado aos ministérios e deve trazer diretrizes sobre a decisão de Dino para garantir a execução das verbas, incluindo as de comissão. Ao UOL, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que está estudando o tema.

A movimentação acontece após o ministro do STF Flávio Dino manter as condições impostas por ele para a liberação de emendas. Ele rejeitou, na tarde desta segunda (9), um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) para que reconsiderasse sua decisão.

Imbróglio envolve os Três Poderes. Lula convidou Lira e Pacheco depois da decisão de Dino. O governo queria a revisão dos itens das "emendas Pix", do trecho que limita o crescimento das despesas com as emendas e de outro que exige o nome do parlamentar que pediu a emenda, por exemplo.