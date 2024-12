Barroso diz que decisão de Dino sobre emendas segue acordo entre Poderes

Barroso deu entrevista para jornalistas na noite de ontem. Questionado sobre o papel da Corte para intermediar as tensões entre Executivo e Legislativo, o presidente do tribunal explicou que a Constituição brasileira delimita o papel de cada poder ao mesmo tempo em que permite que vários temas sejam que estão no debate político sejam levados ao Judiciário. Foi neste contexto que ele defendeu a decisão de Dino que limitou o pagamento de emendas parlamentares.

Em relação à questão do orçamento, quando surgiu a tensão eu mesmo convoquei uma reunião no meu gabinete, fizemos um acordo de como as coisas iriam se passar, estou convencido de que a decisão do ministro Flávio Dino e de implementacão do acordo que nós registramos em meu gabinete. Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em entrevista a jornalistas

Arranjo institucional

Ao mesmo tempo que defendeu publicamente a decisão de Dino, Barroso fez sinalização para o Congresso. Ao responder outra pergunta, ministro ponderou que o Supremo também "não pode tudo" e disse que não caberia ao tribunal decidir sobre a quantidade de verba do orçamento que deverá ser destinada para emendas parlamentares.

Fala vai de encontro a um dos pontos principais das decisões recentes de Dino. Ao impor critérios para liberar emendas, o ministro do STF estabeleceu que o valor a ser pago de emendas a cada ano deve seguir um modelo de "teto", de forma a não crescer mais que a despesa discricionária do governo federal.

Teto causou incômodo nos parlamentares. Congresso aprovou uma lei que regulamenta as emendas parlamentares e prevê que o valor total de emendas seja reajustado segundo o arcabouço fiscal. A decisão de Dino, porém, abre brecha para se adotar parâmetros de reajuste mais rigorosos que do arcabouço.