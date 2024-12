Brasileiros consideram democracia melhor regime, mas estão insatisfeitos

A democracia é o melhor sistema de governo para 81% dos brasileiros, mas 55% da população se diz insatisfeita com o regime no país. A informação consta em pesquisa do Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) divulgada nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Só 15% dos entrevistados não acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. O indicador é menor do que o verificado em países como Argentina (20%), Chile (25%) e Colômbia (34%). Outro dado importante é que 70% dos brasileiros veem a democracia ameaçada, segundo o estudo.

Já a insatisfação com o regime é maior do que a verificada em países como Espanha (51%) e Itália (51%) em levantamentos parecidos. Por outro lado, a insatisfação é menor do que na Argentina (61%), no Chile (70%) e nos EUA (57%).