Do acidente à UTI, os 51 dias de acompanhamento médico de Lula

O presidente Lula foi internado às pressas hoje em São Paulo para drenar uma hemorragia intracraniana. A perda de sangue é consequência da queda que o mandatário sofreu no Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro. Desde então, Lula vinha fazendo acompanhamento médico para avaliar as consequências do corte, num total de cinco exames. Veja a cronologia.

19/10: Queda no banheiro. O presidente Lula sofre um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Ele teve uma queda no banheiro e abriu um corte na cabeça que provocou sangramento do cérebro. Foi internado do hospital Sírio Libanês em Brasília.





20/10: Liberado da internação sem poder viajar. Primeiro boletim médico aponta que Lula foi liberado, mas com a orientação de evitar viagens aéreas de longa duração para reduzir riscos.



22/10: Exames mostram quadro estável. Em nova reavaliação, os exames de imagem indicaram estabilidade do quadro, sem alterações preocupantes.