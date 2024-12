Após cirurgia de Lula, Janja diz que 'angústia deu espaço à tranquilidade'

A primeira-dama Janja da Silva disse que a cirurgia de emergência do presidente Lula (PT) na madrugada desta terça-feira (10) foi "muito bem-sucedida" e que a "angústia deu espaço para a tranquilidade".

O que aconteceu

O presidente passou por uma drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça nesta segunda (9). Ele foi levado a exames no fim da tarde, ainda em Brasília, e transferido para São Paulo às pressas no final da noite, para a realização do procedimento.