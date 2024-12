Lira diz que governo não tem votos para aprovar ajuste fiscal e critica STF

Em outra frente, a AGU (Advocacia-Geral da União) publicará outra portaria com orientações sobre os pagamentos dos recursos. O documento será destinado aos ministérios e deve trazer diretrizes sobre a decisão de Dino para garantir a execução das verbas, incluindo as de comissão.

Na segunda, o ministro do STF Flávio Dino manteve as condições impostas por ele para a liberação de emendas. Ele rejeitou um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) para que reconsiderasse os itens das "emendas Pix", um trecho que limitava o crescimento das despesas com as emendas e outro que exigia o nome do parlamentar que pediu a emenda.

O governo já temia que o imbróglio com o STF dificultasse o avanço do pacote fiscal no Congresso. Lula tem enfrentado dificuldades para viabilizar o processo, com resistência por parte dos deputados, que citam explicitamente a crise com o pagamento das emendas.

Lula sinalizou apoio ao pagamento das emendas

Encontro antes de cirurgia de emergência. Ontem, Lula convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para debater a liberação de emendas. Ele já havia se queixado mais cedo a ministros sobre dor de cabeça e mal-estar, mas só mais tarde fez uma ressonância que indicou a necessidade da operação.

O presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça (10), em São Paulo. Ele fez a drenagem de uma hemorragia intracraniana. O quadro de saúde do presidente "evoluiu bem", disseram os médicos em coletiva de imprensa na manhã de hoje. Sem sequelas, Lula, 79, permanecerá em observação na UTI por 48 horas. Ele está acompanhado apenas pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja.