Servidor é preso ao tentar entrar com 30 munições para pistola na Câmara

Projéteis estavam envolvidos em papel alumínio. Material foi usado para evitar reconhecimento pela máquina de raio-x, mas a estratégia não funcionou.

Homem tinha intenção de enviar munição para o Rio. Para isso, ele usaria uma agência dos Correios localizada dentro da Câmara.

Incidente acontece um mês após homem-bomba se matar na Praça dos Três Poderes. Em 13 de novembro, Francisco Wanderley Luiz detonou explosivos contra a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) antes de cometer suicídio, segundo a perícia da Polícia Federal.

Segurança virou questão em Brasília após atos antidemocráticos. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacaram a sede do Congresso e outros prédios públicos por não concordarem com o resultado das eleições do ano anterior.