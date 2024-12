Suplicy faz exames em hospital onde Lula está e deixa carta ao presidente

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) esteve na manhã desta terça-feira (10) no hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, para fazer exames de rotina e escreveu uma carta ao presidente Lula, internado no local após passar por uma cirurgia para drenagem de sangramento no cérebro.

O que aconteceu

O deputado aguardava no saguão do hospital quando comentou o estado de saúde do presidente recém-operado. Suplicy disse que estava ali para realizar exames médicos de rotina antes de uma viagem prevista para Brasília. Segundo a jornalista Mônica Dallari, que o acompanhava no hospital, ele fez uma tomografia do tórax, por precaução. Suplicy anunciou em novembro estar curado de um câncer linfático.

"Estou rezando e torcendo muito pela sua plena recuperação", disse. Na sequência Suplicy afirmou que está se preparando para participar da reunião do Conselhão, marcada para quinta-feira (12), na qual um grupo de trabalho (GT) apresentará seus estudos sobre renda básica universal, endossada por Suplicy.