Equipe médica baseada em SP motivou transferência de Lula, diz hospital

Cirurgia de Lula correu bem, e presidente está conversando normalmente. Em entrevista coletiva nesta manhã, o médico que acompanha Lula, Roberto Kalil, afirmou que Lula se alimentou bem e estava conversando. "Ele conversou comigo o tempo todo e tirou dúvidas comuns de qualquer paciente que passa por uma cirurgia", disse.

Presidente ficará sob observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por 48 horas. A previsão é que ele retorne para Brasília somente na semana que vem.

Hemorragia é consequência de acidente doméstico que Lula sofreu em 19 de outubro. Na ocasião, o presidente caiu e bateu a cabeça, e teve de levar pontos um pouco acima da nuca. Ele foi liberado do hospital no dia seguinte, e retomou a rotina na outra semana, no dia 25. Exames subsequentes mostraram que o quadro dele era estável.