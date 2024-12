Lula tem melhor avaliação em PE e pior em GO; veja números em 6 estados

Aprovação de Lula é maior no Nordeste, e reprovação, no Sudeste. Veja o recorte por região do país:

Nordeste

Aprova: 67% (era 69% na rodada anterior, em outubro deste ano)

67% (era 69% na rodada anterior, em outubro deste ano) Desaprova: 32% (era 26%)

32% (era 26%) Não sabe/não respondeu: 1% (era 5%)

Sudeste

Aprova: 44% (era 45%)

44% (era 45%) Desaprova: 53% (era 53%)

53% (era 53%) Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

Sul