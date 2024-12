Quaest: maioria acha que terceiro mandato de Lula é pior que anteriores

Aprovação do trabalho do presidente predomina no nordeste, onde Lula oscilou de 69% para 67%. Os estados Bahia e Pernambuco, onde historicamente Lula tem taxas mais altas de aprovação sua aprovação, caíram de 69% para 66% e 73% para 65%, respectivamente.

Avaliação e comparação com Lula 1 e Lula 2

Na avaliação geral, o terceiro governo Lula oscilou um ponto percentual entre os que consideram "positivo", saindo de 33% para 34%. Ele encerrou o segundo ano do primeiro mandato com 41% de avaliação positiva. No segundo mandato, considerando o mesmo período, Lula obteve 73% de avaliações positivas — a mais alta até agora.

Governo também tem a sua maior avaliação negativa para um segundo ano de mandato: 31%. O presidente encerrou o segundo ano do primeiro mandato, em 2004, com 16% de avaliação negativa. Em 2008, quando encerrou o segundo ano do segundo mandato, Lula tinha apenas 6% de avaliação negativa.

Apenas 2% dos ouvidos não responderam ou não opinaram sobre o governo Lula. 34% dos ouvidos consideram o terceiro mandato do petista "regular".

Governo Lula x Bolsonaro

Governo Lula é considerado melhor do que o de Bolsonaro. Entre os ouvidos pela pesquisa, 42% disseram considerar o governo do petista mais positivo que o de Bolsonaro. 37% dos ouvidos afirmam que a atuação do governo está pior que a do presidente anterior.